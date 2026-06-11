La forza dell’incredibile Haaland Norvegia pronta a stupire tutti

La Norvegia si presenta come una squadra pronta a competere, con Haaland che si conferma come elemento determinante. La nazionale scandinava si sta preparando a sfidare avversari di livello, puntando su un organico che ha mostrato compattezza e determinazione nelle ultime partite. La presenza del centravanti, tra i migliori del momento, rappresenta un punto di forza per la squadra, che si prepara a mettere in campo tutte le sue risorse.

Chi ha dimostrato di non essere una squadra di passaggio, ma una formazione pronta a giocarsi tutte le sua carte è la Norvegia. La Nazionale dei Leoni ha sbaragliato l’Italia di Spalletti prima e di Gattuso poi nelle qualificazioni. La squadra allenata da Ståle Solbakken ha vinto in casa per 3-0 contro gli Azzurri ed a San Siro ha festeggiato l’accesso alla Coppa del Mondo con il risultato di 1-4: sette reti segnate e solamente un gol subito. La Nazionale in maglia rossa ha vinto tutte le otto gare del Gruppo I della Zona europea. Gli Azzurri hanno pagato a caro prezzo questa statistica dovendosi accontentare del secondo posto, risultato fatale vedendo quanto sarebbe accaduto con la Bosnia. La stella è il centravanti Erling Haaland. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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