Fisco raffica di controlli sui bonifici | l' errore da non fare mai

Da liberoquotidiano.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il fisco sta intensificando i controlli sui bonifici, soprattutto quelli tra familiari, come contributi per l’affitto, regali, prestiti tra fratelli o aiuti per l’acquisto di una casa. Questi movimenti vengono monitorati più attentamente, e si sconsiglia di commettere errori che possano portare a verifiche o sanzioni. In particolare, le transazioni di denaro tra parenti sono soggette a controlli più stringenti, con l’obiettivo di verificare la regolarità fiscale di tali operazioni.

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Aiutati che Dio ti aiuta. o almeno qualche parente. Quando si tratta di soldi, infatti, il primo circolo avviene in famiglia: dai contributi per l’affitto ai regali di famiglia, dai prestiti tra fratelli fino agli aiuti per comprare casa ai figli. E come s’innesca questo circolo? Non più tirando i soldi dal fondo del materasso, perlopiù facendo un bonifico. I bonifici tra parenti sono all’ordine del giorno. E non c’è nessun divieto né limite massimo previsto dalla legge. Ma attenzione: tra tracciabilità bancaria sempre più capillare e controlli fiscali incrociati, ogni movimento può diventare spiegabile davanti al Fisco. Il principio è semplice ma tutt’altro che rassicurante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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