In arrivo una serie di pignoramenti sui conti correnti di chi ha debiti fiscali. Le autorità hanno avviato procedure di recupero crediti, con notifiche già inviate a diversi contribuenti. Le misure riguardano persone e aziende che non hanno saldato le somme dovute. I pignoramenti possono portare alla blocco dei fondi e alla confisca di denaro presente sui conti. Le azioni si concentrano su chi ha pendenze ancora irrisolte.

I prossimi mesi saranno particolarmente difficili per chi ha ancora pendenze nei confronti del Fisco: nei giorni scorsi, infatti, l' Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dato avvio a una intensa campagna di pignoramenti che punta a incassare i crediti spettanti attraverso il recupero coattivo direttamente nei conti correnti dei debitori. Si tratta della messa in atto di un piano operativo da tempo annunciato per il 2026, che ha il chiaro obiettivo di incrementare l'attività d'invio di atti esecutivi per ottimizzare l'efficacia dell'attività di riscossione, con focus sui contribuenti italiani che si trovano in posizioni debitorie particolarmente pesanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fisco, raffica di pignoramenti in arrivo sui conti correnti: ecco chi rischia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fisco, stop ai prelievi sui conti correnti: l’Europa boccia la legge voluta da Mario MontiLa Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto la legge approvata nel 2011 sotto la guida di Mario Monti, che regolava i prelievi forzosi e i...

Tessera sanitaria, Fisco scatenato: ecco chi rischia un nuovo salassoL’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sulle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata.

Temi più discussi: Il Fisco entra nei conti correnti: raffica di prelievi, cosa sta per accadere | Libero Quotidiano.it; Telesud, pignorata anche un’auto che era ... dentro lo stadio Provinciale; Superbonus, l'Agenzia delle Entrate: Grado di infedeltà salito al 33 per cento | Libero Quotidiano.it.

Fisco, paradosso italiano: quando la riscossione rischia di distruggere chi vuole pagarePignoramenti, conti bloccati e azioni esecutive sempre più aggressive rischiano di travolgere famiglie e imprese che stanno tentando di pagare il proprio debito fiscale attraverso rateizzazioni e rott ... affaritaliani.it

Pioggia di pignoramenti, il Fisco punta a stanare gli evasori tramite le fatture elettronicheCome noto, il problema delle cartelle esattoriali per il Fisco è legato all'esigua quantità di crediti che si riescono concretamente a recuperare, tanto da generare, tra indagini e invii di notifiche, ... ilgiornale.it