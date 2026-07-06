Firenze alla prova del primo giorno di interruzione dei treni a Campo di Marte | code disagi ma l' organizzazione tiene

Lunedì 6 luglio è iniziata la sospensione dei treni regionali e dell’Alta Velocità tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a Firenze. La misura ha causato code e disagi sui binari e nelle aree di attesa, con i passeggeri che hanno riscontrato difficoltà negli spostamenti. Nonostante le criticità, l'organizzazione delle operazioni di gestione del traffico ha mantenuto un certo ordine. La sospensione si inserisce in un intervento di manutenzione programmata sui binari.

È arrivato il D-day, anzi il T-day. Lunedì 6 luglio è il primo giorno in cui i treni regionali e dell’Alta Velocità sono bloccati tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, a Firenze, dividendo di fatto in due l’Italia. Da adesso fino alle 4 di venerdì 10 luglio c’è da fronteggiare l’interruzione della circolazione ferroviaria, necessaria per consentire lo smontaggio del vecchio cavalcaferrovia di Ponte al Pino, un’infrastruttura costruita circa 140 anni fa e considerata da Rfi non più rinviabile sotto il profilo della sicurezza. Il temuto lunedì nero è iniziato con inevitabili disagi per i viaggiatori e per la viabilità cittadina, ma almeno nelle prime ore del mattino la macchina organizzativa predisposta da Ferrovie, Comune, Protezione civile e polizia municipale sembra reggere l’impatto. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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