Da questa mattina, il ponte al Pino è stato chiuso per lavori di sostituzione del manufatto ferroviario. La chiusura, annunciata come necessaria per garantire la sicurezza e la stabilità della linea, ha provocato lunghe code e disagi nel traffico cittadino. Le operazioni sono iniziate alle prime ore e dureranno fino al completamento dei lavori, senza indicazioni precise sulla data di riapertura.

Firenze, 25 maggio 2026 – E’ scattata l’ora X. Da oggi, lunedì 25 maggio, ponte al Pino è chiuso per la sostituzione del manufatto ferroviario, un’opera giudicata indispensabile per la sicurezza della linea e per la tenuta futura della mobilità a Firenze. Inevitabili i disagi che andranno avanti per tutta l’estate fino al prossimo 14 settembre, quando la strada sarà riaperta. E infatti, già dalle prime ore del mattino, si sono registrate le prime code. Code e disagi per la chiusura di Ponte al Pino (Giuseppe CabrasNew Press Photo) Impatto sulla viabilità Monitorando le applicazioni che in tempo reale danno le informazioni sulla viabilità,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte al Pino, comincia l’Odissea. Primo giorno di chiusura, code e disagi a Firenze. Cosa succede adesso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il decreto Ponte supera l’ultimo scoglio: cosa succede adessoIl decreto Ponte ha ottenuto l’approvazione definitiva alla Camera con 186 voti favorevoli, 105 contrari e tre astensioni.

Ponte al Pino scatta la chiusura, rivoluzione traffico e bus tra cantieri e deviazioniNella notte tra domenica 24 e lunedì 25 maggio, il ponte al Pino sarà chiuso al transito per permettere l’avanzamento dei lavori di sostituzione.

Si parla di: Ponte al Pino, il nuovo volto del rione. Via Pacinotti pedonale per 100 giorni. E in piazza Vasari arriva il monumento.

Chiusura Ponte al Pino a Firenze, rallentamenti in viale VoltaDiversi rallentamenti si registrano nel primo giorno dopo la chiusura del ponte al Pino a Firenze. La chiusura andrà avanti fino al 14 settembre. Monitorando le applicazioni che in tempo reale danno ... ansa.it

Ponte al Pino Firenze, scattata la chiusura al trafficoScattata a Firenze la chiusura di Ponte al Pino, per la sostituzione dell’infrastruttura da parte di Rfi: stop totale, da piazza Vasari a via Pacinotti, sia per i veicoli che per i pedoni per i quali ... controradio.it