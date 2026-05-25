Ponte al Pino comincia l’Odissea Primo giorno di chiusura code e disagi a Firenze Cosa succede adesso

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da questa mattina, il ponte al Pino è stato chiuso per lavori di sostituzione del manufatto ferroviario. La chiusura, annunciata come necessaria per garantire la sicurezza e la stabilità della linea, ha provocato lunghe code e disagi nel traffico cittadino. Le operazioni sono iniziate alle prime ore e dureranno fino al completamento dei lavori, senza indicazioni precise sulla data di riapertura.

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Firenze, 25 maggio 2026 – E’ scattata l’ora X. Da oggi, lunedì 25 maggio, ponte al Pino è chiuso per la sostituzione del manufatto ferroviario, un’opera giudicata indispensabile per la sicurezza della linea e per la tenuta futura della mobilità a Firenze. Inevitabili i disagi che andranno avanti per tutta l’estate fino al prossimo 14 settembre, quando la strada sarà riaperta. E infatti, già dalle prime ore del mattino, si sono registrate le prime code. Code e disagi per la chiusura di Ponte al Pino (Giuseppe CabrasNew Press Photo) Impatto sulla viabilità Monitorando le applicazioni che in tempo reale danno le informazioni sulla viabilità,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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