La circolazione dei treni tra Campo di Marte-Rifredi e Santa Maria Novella è sospesa a causa dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia “Ponte al Pino” nel nodo ferroviario di Firenze. La chiusura riguarda tutte le linee ferroviarie che attraversano questa tratta. La sospensione è in vigore fino a nuova comunicazione, con possibili variazioni nei tempi di intervento. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di riapertura.

FIRENZE – Proseguono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Gruppo FS, per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino”, nel nodo ferroviario di Firenze. Le attività richiederanno due distinte finestre di interruzione della circolazione ferroviaria, necessarie per consentire, in una prima fase, la rimozione dell’impalcato esistente e, successivamente, il varo della nuova struttura. La prima fase è programmata dalle ore 23 di domenica 5 luglio alle ore 4 di venerdì 10 luglio 2026; la seconda dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio. In entrambe le finestre sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ponte al Pino chiuso: stop alla circolazione dei treni fra Campo di Marte-Rifredi e Santa Maria Novella. Ecco quando

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Firenze, ecco la passerella pedonale di Ponte al Pino: il video dell'inaugurazione

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