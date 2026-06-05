Fiorentina 2026-27 | prima di campionato a Roma Festa del centenario col Frosinone

La Fiorentina aprirà il campionato 2026-27 con una partita a Roma contro la squadra giallorossa. La società ha richiesto che la seconda giornata, prevista per il 29 agosto 2026, si giochi al Franchi e sarà dedicata alla celebrazione del centenario con la sfida contro il squadra di Frosinone.

PARMA – Al Teatro Regio di Parma ha preso forma il calendario di Serie A per la stagione 2026-27. La Fiorentina giocherà la prima partita a Roma contro i giallorossi. Nella seconda giornata (che la società ha chiesto di giocare al Franchi sabato 29 agosto 2026) sarà celebrato il centenario dalla fondazione contro il Frosinone. Terza giornata ancora al Franchi contro il Torino. Quarta giornata a Venezia. Quinta di nuovo in casa contro il Napoli. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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