Maglie Juve 2026 27 arrivano i primi spoiler | le FOTO della prima e della seconda

Sono state diffuse le prime immagini delle nuove divise della squadra per la stagione 202627. Si tratta di foto che mostrano i modelli della prima e della seconda maglia ufficiale, dando un'anteprima del look che indosseranno i giocatori nelle prossime partite. Le immagini sono state condivise online e stanno attirando l'attenzione dei tifosi, curiosi di scoprire i dettagli delle nuove divise.

di Francesco Spagnolo Maglie Juve 202627, sono arrivati i primi spoiler su come vestiranno i bianconeri nella prossima stagione. E non mancano le sorprese. Il panorama stilistico dei bianconeri si rinnova completamente e le ultime indiscrezioni hanno finalmente svelato i dettagli più attesi sulle nuove maglie Juve 20262027. Dopo la diffusione dei primi scatti riguardanti i modelli a maniche lunghe, La Maglia Bianconera ha fatto trapelare le immagini ufficiali della versione Home a maniche corte, in edizione replica. Tuttavia, la vera rivoluzione cromatica delle Maglie Juve 20262027 riguarda il kit da trasferta. Come riferito da Footy Headlines, Adidas ha deciso di compiere un vero e proprio tuffo nel passato, riproponendo il tradizionale rosa che ha caratterizzato le origini del club torinese.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maglie Juve 2026/27 arrivano i primi spoiler: le FOTO della prima e della seconda Questa MAGLIA della JUVENTUS è il MEME del 2026 Notizie correlate Nuova maglia Juve 2026/27, spunta lo spoiler sul nuovo kit: ecco in anteprima la prima divisa – FOTOMercato Milan, svolta in difesa: Allegri punta tutto sul difensore dell’Atalanta. Maglia Juventus 2026/27, nuovo spoiler: ecco come sarà la prima divisa – FOTOdi Redazione JuventusNews24Maglia Juventus 2026/27, nuovo spoiler: ulteriori dettagli della prossima prima divisa dei bianconeri realizzata da Adidas... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Seconda maglia Juventus 2026-'27 tra conferme e novità: spunta anche il tocco vintage; SportMediaset: Mondiali 2026: arrivano le maglie delle nazionali a misura di... cane Video; Prima maglia Juventus 2026-'27, arrivano conferme: le maniche lunghe non sono l'unico tocco di novità; AC Milan-Juventus 0-0, Serie A Enilive 2025/2026: Luka Modri? MVP. Prima maglia Juve per la stagione 2026-2027: nuova proiezione con un aggiornamento, ecco la novitàSecondo le ultime indiscrezioni lanciate da La Maglia Bianconera, la terza proiezione della maglia 'Home' 2026/27 della Juventus introduce un correttivo fondamentale rispetto alle ipotesi precedenti. msn.com Maglia Juve, si torna al passato: il dettaglio che colpisce. Tifosi impazziti: Ora obbligati a…Novità importanti arrivano in vista della prossima stagione. No, stavolta niente che riguarda la campagna acquisti, bensì... lo stile con cui la Juve scenderà in campo. Hanno fatto il giro del web le ... tuttosport.com #HellasVeronaFoundation, all’asta le maglie dei gialloblù contro la Juventus - facebook.com facebook Anteprima: dopo quelle a maniche lunghe, ecco le immagini ufficiali della maglia Home #Juve 26/27 a maniche corte, versione replica (praticamente identica alla nostra ultima proiezione)! #JuJersey x.com