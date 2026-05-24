Florovivaismo pugliese da record settore da 178 milioni milioni di euro | Verde urbano strategico per la salute

Notizia in breve

Il florovivaismo in Puglia ha raggiunto un valore di 178 milioni di euro, confermandosi come uno dei settori più importanti dell’agricoltura regionale. La produzione di piante e fiori si caratterizza per la sua crescita e rilevanza economica, con un ruolo strategico anche nel verde urbano, considerato importante per la salute pubblica. I dati sono stati diffusi da fonti ufficiali del settore.