Florovivaismo pugliese da record settore da 178 milioni milioni di euro | Verde urbano strategico per la salute
Il florovivaismo in Puglia ha raggiunto un valore di 178 milioni di euro, confermandosi come uno dei settori più importanti dell’agricoltura regionale. La produzione di piante e fiori si caratterizza per la sua crescita e rilevanza economica, con un ruolo strategico anche nel verde urbano, considerato importante per la salute pubblica. I dati sono stati diffusi da fonti ufficiali del settore.
Il florovivaismo pugliese si conferma tra i comparti più dinamici dell’agricoltura regionale, raggiungendo un valore complessivo di ben 178 milioni di euro. Il verde urbano non è soltanto un elemento decorativo, ma diventa una vera e propria leva strategica per la salute, la sostenibilità. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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