Nel 2025, l’azienda ha portato a termine cinque operazioni straordinarie e ha cambiato nome in Magis. Nel corso dell’anno, ha superato i 200 milioni di euro di Ebitda, stabilendo così un record storico a livello mondiale. Questi dati sono stati comunicati in una nota ufficiale, sottolineando i risultati raggiunti dall’impresa nel periodo.

Milano, 23 apr. - (Adnkronos) - "Il 2025 è un anno in cui abbiamo concluso cinque operazioni straordinarie, abbiamo cambiato nome diventando Magis e abbiamo fatto più di 200 milioni di euro di Ebitda, raggiungendo il record storico mondiale”. E' quanto affermato da Alessandro Russo, Consigliere Delegato Gruppo Magis, nel corso dell'incontro con la stampa, organizzato da Gruppo Magis, presso la propria sede a Verona, per presentare i risultati finanziari e di sostenibilità raggiunti a fine 2025. Nello stesso periodo è inoltre aumentata la produzione da fonte rinnovabile: “Benvenuta transizione è il nostro slogan - aggiunge Russo - Noi crediamo che il futuro sia sempre più green e vogliamo investire sulle rinnovabili.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Magis, Russo: "200 mln di Ebitda nel 2025, record storico"

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