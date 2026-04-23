Il Gruppo Magis ha annunciato i risultati finanziari relativi al 2025, evidenziando un aumento dell'Ebitda che si attesta a 204 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto all’anno precedente. L’utile netto si ferma a 58 milioni di euro, con un incremento del 9,4% rispetto ai 53 milioni del 2024. Questi dati confermano una tendenza positiva rispetto all’anno precedente, secondo quanto comunicato dalla società.

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Magis ha chiuso il 2025 con un Ebitda pari a 204 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto al 2024 e con un utile netto apari 58 milioni di euro, +9,4% rispetto ai 53 milioni di euro dell'anno precedente. Il valore della produzione si è attestato a 2.158 milioni in euro, in incremento del 13% rispetto al 2024. Lo rende noto Magis dopo che il Cda ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2025, che attestano una significativa crescita della redditività e una robusta performance industriale. Nel 2025 sono stati centrati e superati i target del primo anno del piano industriale al 2030 e sono state finalizzate importanti operazioni di M&A che hanno rafforzato la dotazione infrastrutturale del Gruppo nel settore delle rinnovabili e incrementato la base clienti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gruppo Magis: nel 2025 utile netto a 58 mln (+9,4%), ebitda a 204 mln (+14%)

Gruppo Magis, risultati 2025 in crescita: superati i target del piano industriale al 2030

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