Crispiano ricorda Giovanni Sonnante | posata la prima pietra d’inciampo

A Crispiano si è tenuta oggi una cerimonia per ricordare Giovanni Sonnante, militare italiano catturato in Albania nel 1943 e deceduto in un campo di prigionia nazista. Durante l'evento è stata posata la prima pietra di un'iniziativa che mira a commemorare la sua memoria. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e familiari, con l'obiettivo di mantenere vivo il ricordo della sua vicenda.

Tarantini Time Quotidiano Si è svolta oggi a Crispiano la cerimonia di posa della prima pietra d’inciampo dedicata a Giovanni Sonnante, militare internato italiano catturato in Albania nel 1943 e morto in un campo di prigionia nazista senza fare ritorno nella sua città. La pietra è stata collocata in via Gorizia, davanti a quella che era la sua abitazione, restituendo un riferimento concreto alla sua memoria. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra amministrazione comunale, Università della Terza età e istituto comprensivo Severi Mancini, con una partecipazione ampia e composta. Alla cerimonia erano presenti i familiari, in particolare i nipoti del militare, insieme a rappresentanti delle forze armate, delle forze di polizia e delle associazioni combattentistiche.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Crispiano ricorda Giovanni Sonnante: posata la prima pietra d’inciampo Notizie correlate Crispiano, posata la prima pietra d’inciampo in memoria di Giovanni SonnanteTarantini Time Quotidiano Un segno concreto per custodire la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni. Giorno della Memoria, posata la pietra d'inciampo in memoria di Antonio MilaniPosata nel pomeriggio del 6 febbraio la 27esima pietra d’inciampo a Genova in memoria di Antonio Milani, davanti al civico 51R di via Fillak. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Crispiano ricorda Giovanni Sonnante: il 24 aprile la prima pietra d’inciampo; Crispiano, posata la prima pietra d’inciampo in memoria di Giovanni Sonnante; Martina Franca celebra il 25 aprile tra corteo, memoria e pastasciutta antifascista; Leporano, il 25 aprile torna A Sud del Mondo: al Canneto Beach una giornata tra musica, cultura e innovazione. Ieri il primo incontro con la cittadinanza. (Piazza Giovanni Paolo II) Tema: Urbanistica- Rigenerazione Urbana. Un momento semplice per raccontare cosa è stato fatto in questi anni, le difficoltà incontrate e come vogliamo andare avanti , risolvere le criticità e l facebook