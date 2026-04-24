Il futuro hub logistico destinato a Td Syntex Posata la prima pietra

È stata posta ieri la prima pietra di un nuovo hub logistico a Marudo, destinato a Td Synnex. L'edificio coprirà oltre 35.000 metri quadrati, con più di 15.000 metri quadrati di superficie coperta e un'altezza interna di 12 metri. La struttura rappresenta un investimento nel settore logistico e si inserisce in un progetto di espansione dell'azienda. La posa della prima pietra segna l'inizio dei lavori di costruzione.

Oltre 35mila metri quadrati di area complessiva, più di 15mila coperti e un’altezza interna di 12 metri: sono i numeri del nuovo hub logistico destinato a Td Synnex, la prima pietra posata ieri a Marudo. Un intervento che segna l’avvio concreto di uno dei principali investimenti recenti nel Lodigiano, confermando la crescente centralità del territorio nel settore della logistica. Sviluppato da Scannell Properties, il progetto prevede una struttura su misura per le esigenze operative dell’azienda, tra cui una portata del pavimento di 5 tonnellate al metro quadro. L’obiettivo è rafforzare le attività di stoccaggio e distribuzione del gruppo, uno dei principali player globali nella distribuzione di soluzioni IT.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il futuro hub logistico destinato a Td Syntex. Posata la prima pietra Notizie correlate Crispiano, posata la prima pietra d’inciampo in memoria di Giovanni SonnanteTarantini Time Quotidiano Un segno concreto per custodire la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni. Leggi anche: Palestra del liceo Morin e dell’Istituto Gramsci alla Gazzera, posata la prima pietra