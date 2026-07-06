Stasera, lunedì 6 luglio, va in onda un nuovo episodio di Filorosso, il talk di attualità trasmesso in prima serata sulla terza rete. Tra gli ospiti figurano Fini, Mastella e De Rensis. Antonino Monteleone, dopo alcune polemiche sui social e la conferma della sua presenza nei palinsesti autunnali di Rai 3, conduce insieme ad Adele Grossi. La trasmissione si svolge dopo un periodo di discussioni sui social media riguardanti il giornalista.

Antonino Monteleone, dopo le polemiche relative ad alcuni suoi post sui social e dopo la conferma in autunno nei palinsesti di Rai 3, torna questa sera, lunedì 6 luglio, insieme ad Adele Grossi con un nuovo appuntamento di Filorosso, il talk di attualità della prima serata estiva della terza rete. Anticipazioni e ospiti del 6 luglio 2026. Al centro della puntata ci saranno l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini e il leader centrista e sindaco di Benevento Clemente Mastella, chiamati a intervenire con due interviste che toccheranno i principali temi di attualità. Nel talk di approfondimento sono attesi anche il direttore del quotidiano Il Giornale, Tommaso Cerno, e lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio, tra gli epurati dai palinsesti con il suo Dilemmi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Filorosso: Fini, Mastella e De Rensis tra gli ospiti

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