Stasera, martedì 21 aprile, torna su Rete 4 il programma di attualità condotto da Bianca Berlinguer. Nel corso della puntata, si alterneranno ospiti come un politico, uno scrittore e un attore, pronti a discutere di temi di attualità e questioni sociali. La trasmissione va in onda come ogni settimana, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento su questioni di interesse pubblico.

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 21 aprile, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk d’attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 21 aprile 2026. Al centro della puntata, la complessa situazione in Medio Oriente: mentre il presidente Donald Trump, a pochi giorni dalla scadenza della tregua, è tornato a rivolgere minacce all’Iran, la chiusura dello Stretto di Hormuz continua a pesare sull’economia e sul commercio globale. Spazio poi alla politica nazionale, con un approfondimento sul dibattito interno alla maggioranza in merito alla manifestazione di sabato della Lega, con i Patrioti europei, e al decreto sicurezza.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - È Sempre Cartabianca: Gianfranco Fini, Gianrico Carofiglio e Alessio Boni tra gli ospiti

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