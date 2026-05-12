Stasera, 12 maggio, torna su Rete 4 il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer, intitolato È Sempre Cartabianca. Tra gli ospiti della puntata ci sono figure note nel panorama televisivo e politico, tra cui De Rensis, Del Debbio, Giordano e Viero. La trasmissione, in onda nella prima serata, affronta temi di attualità e approfondimenti, con un focus sulle opinioni e sulle analisi degli ospiti invitati.

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 12 maggio, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 12 maggio 2026. Al centro della puntata, gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, con un approfondimento sugli indizi raccolti dalla Procura di Pavia a carico di Andrea Sempio. A seguire, un focus sul focolaio di Hantavirus rilevato a bordo della nave da crociera Hondius: mentre i passeggeri sono sbarcati a Tenerife, evacuati nei rispettivi Paesi d’appartenenza, e sono state attivate le misure di quarantena, cresce la preoccupazione per la diffusione del contagio.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - È Sempre Cartabianca: De Rensis, Del Debbio, Giordano e Viero tra gli ospiti

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