È Sempre Cartabianca | De Rensis Del Debbio Giordano e Viero tra gli ospiti

Da davidemaggio.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, 12 maggio, torna su Rete 4 il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer, intitolato È Sempre Cartabianca. Tra gli ospiti della puntata ci sono figure note nel panorama televisivo e politico, tra cui De Rensis, Del Debbio, Giordano e Viero. La trasmissione, in onda nella prima serata, affronta temi di attualità e approfondimenti, con un focus sulle opinioni e sulle analisi degli ospiti invitati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 12 maggio, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 12 maggio 2026. Al centro della puntata, gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, con un approfondimento sugli indizi raccolti dalla Procura di Pavia a carico di Andrea Sempio. A seguire, un focus sul focolaio di Hantavirus rilevato a bordo della nave da crociera Hondius: mentre i passeggeri sono sbarcati a Tenerife, evacuati nei rispettivi Paesi d’appartenenza, e sono state attivate le misure di quarantena, cresce la preoccupazione per la diffusione del contagio.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

200 sempre cartabianca de rensis del debbio giordano e viero tra gli ospiti
© Davidemaggio.it - È Sempre Cartabianca: De Rensis, Del Debbio, Giordano e Viero tra gli ospiti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

È Sempre Cartabianca, Nicola Gratteri e Diego Dalla Palma tra gli ospitiBianca Berlinguer, come ogni martedì, torna con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento della prima serata di Rete...

È Sempre Cartabianca: Gianfranco Fini, Gianrico Carofiglio e Alessio Boni tra gli ospitiBianca Berlinguer torna questa sera, martedì 21 aprile, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk d’attualità della prima serata di...

Argomenti più discussi: È sempre Cartabianca: Puntata del 5 maggio Video; È sempre Cartabianca, stasera in tv: ospiti e argomenti; Mauro Corona sbotta a E' sempre Cartabianca, l''accusa' a Bianca Berlinguer; E' sempre Cartabianca sempre più giù: Far West la doppia, Mediaset arriccia il naso e Berlinguer non chiede scusa a Nordio che la querela.

È sempre Cartabianca, dagli ultimi aggiornamenti da Garlasco al focolaio di Hantavirus: le anticipazioni della puntataÈ sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro del nuovo appun ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web