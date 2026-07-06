L’accordo pubblico-privato per la riqualificazione della Filanda è saltato prima di partire. L’edificio storico, usato durante il Covid come centro vaccinale, torna a essere senza progetti concreti. Nonostante il fallimento dell’intesa, si mantiene l’impegno a rilanciare l’area in futuro. Nessun accordo è stato firmato e la questione resta aperta.

di Barbara Calderola CERNUSCO SUL NAVIGLIO La Filanda torna al punto di partenza. L’accordo pubblico-privato che avrebbe dovuto restituire una prospettiva allo storico edificio di Cernusco, utilizzato durante il Covid come centro vaccinale, è naufragato prima ancora di decollare. La società bergamasca Treverde, che aveva presentato la proposta di partenariato per la gestione e la riqualificazione della struttura, ha deciso di fare un passo indietro. "La rinuncia – spiega il Comune - è frutto di una scelta imprenditoriale, legata a valutazioni interne dell’azienda e maturata dopo mesi di confronto per definire i diversi aspetti dell’intervento". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Filanda, nuovo stop: salta l’accordo: "Ma non rinunciamo al rilancio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Iran, Camera Usa: “Stop alla guerra”. Ma Trump può porre il veto. Libano-Israele, nuovo accordo di tregua. Beirut: “Ma Tel Aviv continua ad attaccare”La Camera degli Stati Uniti ha chiesto di fermare le ostilità in Iran, ma il presidente può esercitare il veto.

Claudio Baglioni salta il Blues Festival. Stop forzato per polmonite. Fissata la data del nuovo concertoIl concerto di Claudio Baglioni, programmato per il 7 luglio, è stato annullato a causa di una polmonite interstiziale.

Si parla di: Filanda, nuovo stop: salta l’accordo: Ma non rinunciamo al rilancio.

Filanda, nuovo stop: salta l’accordo: Ma non rinunciamo al rilancioCernusco, passo indietro della società bergamasca che si era fatta avanti per riqualificare la struttura. L’opposizione all’attacco: strategia troppo spostata sui privati, ora un confronto serio e tra ... ilgiorno.it

Inter, risentimento al polpaccio per Lautaro e nuovo stop: salta 3 partiteUn altro stop per Lautaro Martinez. Sempre a causa del polpaccio sinistro. Non si tratta di una ricaduta perché l’infortunio stavolta ha toccato un altro punto, sul soleo. Ma certamente è un motivo ... gazzetta.it