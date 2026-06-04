La Camera degli Stati Uniti ha chiesto di fermare le ostilità in Iran, ma il presidente può esercitare il veto. Nel frattempo, Libano e Israele hanno firmato un nuovo accordo di tregua, anche se Beirut segnala che le operazioni militari di Tel Aviv continuano. La situazione rimane tesa, con le parti coinvolte che mantengono posizioni divergenti.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione, adottata con quattro membri del Partito Repubblicano di Trump che si sono uniti ai Democratici, è in gran parte simbolica, poiché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l’approvazione del Senato. La risoluzione ha un carattere prevalentemente simbolico. “Questo è un messaggio forte e inequivocabile a Donald Trump, a nome del popolo americano: è giunto il momento di porre fine alla sua guerra di scelta in Iran, profondamente impopolare e illegale”, hanno scritto su X i membri democratici della commissione esteri della Camera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Camera Usa: “Stop alla guerra”. Ma Trump può porre il veto. Libano-Israele, nuovo accordo di tregua. Beirut: “Ma Tel Aviv continua ad attaccare”

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House votes to rein in Trump's military action against Iran: 'Congress alone declares war'

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