Il Teatro Regio presentata la Stagione d’Opera 2027 | da Boris Godunov a un omaggio a Lucio Dalla

Notizia in breve

Il Teatro Regio di Parma ha annunciato la stagione d’opera 2027, che comprende otto spettacoli tra opere, concerti e operette. Il cartellone prevede cinque nuovi allestimenti e quattro coproduzioni con compagnie nazionali e internazionali. Tra i titoli in programma ci sono “Boris Godunov” e un omaggio a Lucio Dalla. La stagione si rivolge a pubblici diversi, offrendo un programma vario e internazionale.