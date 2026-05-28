Il Teatro Regio presentata la Stagione d’Opera 2027 | da Boris Godunov a un omaggio a Lucio Dalla

Da parmatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Teatro Regio di Parma ha annunciato la stagione d’opera 2027, che comprende otto spettacoli tra opere, concerti e operette. Il cartellone prevede cinque nuovi allestimenti e quattro coproduzioni con compagnie nazionali e internazionali. Tra i titoli in programma ci sono “Boris Godunov” e un omaggio a Lucio Dalla. La stagione si rivolge a pubblici diversi, offrendo un programma vario e internazionale.

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Una stagione lirica ricca, internazionale e capace di parlare a pubblici diversi. Il Teatro Regio di Parma ha presentato la Stagione d’Opera 2027, un cartellone composto da otto titoli tra opere, concerti e operetta, con cinque nuovi allestimenti, quattro coproduzioni nazionali e internazionali e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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