La fibromialgia è considerata una malattia altamente invalidante, ma al momento non è riconosciuta in modo completo. La mancanza di un riconoscimento pieno limita l’accesso a cure gratuite e a percorsi rapidi nei centri specializzati. La situazione riguarda molte persone che si sentono abbandonate e chiedono un intervento più definito da parte delle istituzioni. La condizione di chi soffre di questa patologia rimane spesso difficile da gestire senza un supporto adeguato.

Empoli, 6 luglio 2026 – La fibromialgia è una malattia molto invalidante, ma è ancora a metà del guado per vedersi riconosciute cure gratuite e accessi rapidi ai centri specializzati. La conseguenza? Le persone che ne sono affette vivono un vero e proprio calvario, come racconta Alessandra Sabatini di Empoli. “Dopo anni di dolori, sofferenze e sintomi che non riesco a spiegare, mi è stata diagnosticata la fibromialgia. I medici mi prescrivevano farmaci potenti per gestire i dolori che poi mi provocavano problemi allo stomaco. Così una notte mi sono sentita molto male e ho chiamato la guardia medica che mi ha consigliato di recarmi da un reumatologo, il quale mi ha riscontrato appunto la fibromialgia – spiega la signora –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fibromialgia, malattia riconosciuta a metà. “Mi sento abbandonata”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fibromialgia, la risposta della Lombardia si chiama FibronetCare

Notizie e thread social correlati

Chi è il padre biologico di Samira Lui: “Mi ha abbandonata, non mi ha riconosciuta e a 23 anni ho scoperto chi è”Samira Lui, nata a Udine, è cresciuta con sua madre e i nonni, senza conoscere l’identità del padre biologico.

“Quando sono diventato famoso e avevo più soldi non sono riuscito a superare la paura di non arriva a fine mese. I 47 anni? Io mi sento adolescente, se penso ai 50 mi sento nella tomba”: parla Maccio CapatondaMaccio Capatonda ha recentemente condiviso di aver affrontato una paura legata alla stabilità finanziaria, anche dopo aver raggiunto la notorietà e...

Temi più discussi: Fibromialgia, malattia riconosciuta a metà. Mi sento abbandonata; Dolore e salute mentale: il legame sempre più evidente tra disturbo da stress post-traumatico e fibromialgia; Fibromialgia, malattia invisibile: l'Asp di Trapani diventa centro regionale; Latiano unisce le voci contro la fibromialgia: una serata di sensibilizzazione, ascolto e speranza.

Fibromialgia, malattia riconosciuta a metà. Mi sento abbandonataEmpoli, 6 luglio 2026 – La fibromialgia è una malattia molto invalidante, ma è ancora a metà del guado per vedersi riconosciute cure gratuite e accessi rapidi ai centri specializzati. La conseguenza? lanazione.it

Fibromialgia come malattia invalidante: ok dalla Camera a 6 mozioniBuone notizie per le persone colpite da fibromialgia: nella giornate del 29 febbraio, infatti, alla Camera sono state approvate all’unanimità 6 mozioni, presentate da partiti di maggioranza ed ... disabili.com