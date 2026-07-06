Fibromialgia malattia riconosciuta a metà Mi sento abbandonata

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La fibromialgia è considerata una malattia altamente invalidante, ma al momento non è riconosciuta in modo completo. La mancanza di un riconoscimento pieno limita l’accesso a cure gratuite e a percorsi rapidi nei centri specializzati. La situazione riguarda molte persone che si sentono abbandonate e chiedono un intervento più definito da parte delle istituzioni. La condizione di chi soffre di questa patologia rimane spesso difficile da gestire senza un supporto adeguato.

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Empoli, 6 luglio 2026 – La fibromialgia è una malattia molto invalidante, ma è ancora a metà del guado per vedersi riconosciute cure gratuite e accessi rapidi ai centri specializzati. La conseguenza? Le persone che ne sono affette vivono un vero e proprio calvario, come racconta Alessandra Sabatini di Empoli. “Dopo anni di dolori, sofferenze e sintomi che non riesco a spiegare, mi è stata diagnosticata la fibromialgia. I medici mi prescrivevano farmaci potenti per gestire i dolori che poi mi provocavano problemi allo stomaco. Così una notte mi sono sentita molto male e ho chiamato la guardia medica che mi ha consigliato di recarmi da un reumatologo, il quale mi ha riscontrato appunto la fibromialgia – spiega la signora –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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