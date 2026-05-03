Samira Lui, nata a Udine, è cresciuta con sua madre e i nonni, senza conoscere l’identità del padre biologico. A 23 anni ha scoperto chi è e ha riferito di essere stata abbandonata e non riconosciuta dal genitore. La giovane ha condiviso questa informazione in un'intervista, spiegando di aver appreso chi è il padre solo dopo molti anni. La vicenda riguarda le dinamiche familiari e la ricerca di risposte sulla propria origine.

Samira Lui, nata a Udine, è cresciuta con la madre italiana Doretta Lui e i nonni, senza la figura paterna. Il padre, di origini senegalesi, ha abbandonato la madre quando ha saputo della gravidanza e non ha mai riconosciuto Samira. Samira ha dichiarato di non aver mai sentito la mancanza di una figura che non c’è mai stata, crescendo con serenità grazie alla madre La storia di Samira Lui e il padre. Non sono mancati i momenti difficili: “Non navigavamo nell’oro, lei lavorava tanto e io stavo con la nonna. La vedevo disperata tra le bollette, ma non me lo voleva far vedere”. La madre le ha sempre parlato bene del papà, che non ha mai conosciuto finora: “Diceva che è bellissimo e che sono frutto dell’amore, ma non avevo mai visto una fotografia”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il padre biologico di Samira Lui: “Mi ha abbandonata, non mi ha riconosciuta e a 23 anni ho scoperto chi è”

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