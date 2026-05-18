Post-alluvione svolta digitale della Struttura commissariale | attiva la piattaforma di monitoraggio dei progetti

Dopo l’alluvione, la Struttura commissariale ha attivato una nuova piattaforma digitale disponibile sul sito commissarioricostruzione.it. La piattaforma permette di seguire pubblicamente lo stato di avanzamento dei progetti di ricostruzione nelle regioni di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. La piattaforma interattiva raccoglie i dati relativi agli interventi e consente di consultare le informazioni sui lavori in corso. La sua messa in funzione è stata comunicata ufficialmente dalla Struttura commissariale.

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