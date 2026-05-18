Post-alluvione svolta digitale della Struttura commissariale | attiva la piattaforma di monitoraggio dei progetti
Dopo l’alluvione, la Struttura commissariale ha attivato una nuova piattaforma digitale disponibile sul sito commissarioricostruzione.it. La piattaforma permette di seguire pubblicamente lo stato di avanzamento dei progetti di ricostruzione nelle regioni di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. La piattaforma interattiva raccoglie i dati relativi agli interventi e consente di consultare le informazioni sui lavori in corso. La sua messa in funzione è stata comunicata ufficialmente dalla Struttura commissariale.
La Struttura commissariale ha reso operativa sul sito commissarioricostruzione.it la piattaforma digitale interattiva dedicata al monitoraggio pubblico degli interventi di ricostruzione post-evento nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Lo strumento, accessibile online da chiunque. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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