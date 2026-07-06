Venerdì alle 22, un incendio si è sviluppato in un’area vicino a una carrozzeria in via del Laghetto, a ridosso di un condominio. L’incendio ha causato danni anche alla struttura abitativa, suscitando timori tra i residenti. Da anni, alcuni abitanti segnalano problemi legati alla sicurezza e alla gestione dell’area, ma finora nessuna soluzione è stata adottata. Il fuoco ha provocato danni materiali e ha aumentato la preoccupazione tra i vicini.

L’incendio in una carrozzeria danneggia un condominio e la gente ora ha paura. Venerdì scorso alle 22 si è sviluppato un incendio in un’area prospiciente ad una carrozzeria in via del Laghetto, a ridosso con il Condominio “I Lecci”. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio si estendesse al condominio. Non è la prima volta che si sprigiona un incendio: il primo fu nel 2018, poi ne sono seguiti altri. Nel condominio abitano circa 1000 persone. "Più volte gli abitanti del condominio - scrivono i residenti in una nota - hanno richiesto un intervento da parte degli enti di vigilanza, senza ottenere una risposta adeguata; l’ultima segnalazione (esposto con firme di 106 condomini) è stata depositata al protocollo del Comune il 18 maggio 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiamme ai Lecci: la gente ha paura: "Da anni denunciamo i problemi"

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