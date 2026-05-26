La gente ha avuto paura di cambiare il nostro progetto non si ferma
Una candidata ha partecipato alle elezioni con l’obiettivo di riprendere il controllo del Comune dopo quattordici anni, ma non è riuscita a ottenere il risultato sperato. Durante il voto, ha dichiarato di non sapere cosa non abbia funzionato e ha espresso delusione. La campagna è stata caratterizzata da un clima di paura tra gli elettori, ma ha confermato che il progetto di cambiamento non si ferma.
"Purtroppo non è andata. Cosa non ha funzionato? Sinceramente non saprei". Una voce carica di delusione, quella di Aurora Minichini, che si è presentata al voto con l’obiettivo di riconsegnare il Comune nelle mani del centrosinistra a distanza di quattordici anni. "Sono spiazzata. Abbiamo battuto palmo a palmo il territorio, con una proposta chiara. Magari la gente ha avuto paura del cambiamento, non era pronta ad affrontare qualcosa di diverso e ha preferito rimanere nella situazione attuale. A freddo faremo un’analisi sul voto, ma c’è già una certezza, ovvero che il nostri gruppo rimarrà coeso e il nostro progetto politico non si ferma con oggi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
GIORGIA HA ADOTTATO UN CUCCIOLO DI LAMA PER 24 ORE DI NASCOSTO DA PAPÀ SALVO CON STEFANO!
Notizie e thread social correlati
Chi ha paura del birillo gigante? Roma si ferma per “Strike – Figli di un’era sbagliata”A Roma, alcune delle vie più frequentate e i principali incroci della città sono stati improvvisamente occupati da giganteschi birilli alti nove...
«La gente per bene non ha paura di mostrare i documenti o di un controllo»Un controllo stradale in via Annibale da Bassano è finito in uno scontro tra militanti di un gruppo politico e i carabinieri, con sette agenti...
Argomenti più discussi: La gente ha avuto paura di cambiare, il nostro progetto non si ferma; Vivilosport Mugello, pur segnata dal maltempo, chiude una bella edizione fatta di tanto sport e divertimento; L’occhio del punk newyorkese (quello vero); Roberto Vecchioni: Carlo Petrini si indebitò per le sue idee, ma aveva ragione. Così scegliemmo la chiocciola simbolo di Slow Food.
Ho capito l’importanza di questo percorso che ha fatto e vi dico la verità: mi ha sorpreso, perché è stata più forte di quanto credessi. Sono contento, ma non per la vittoria, che poi la metti da parte. La vittoria che ha avuto con la gente, la risonanza che c’è stata facebook
#bergonzi #zanardi resta sorriso ironico e contagioso uno sguardo illuminato e temerario sulla gente e sulle cose un uomo che ha vissuto 1,2,3…1000 vite e non ha mai avuto paura di imboccare una curva oltre quelli che noi umani chiamiamo limiti per lui er x.com