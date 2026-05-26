Una candidata ha partecipato alle elezioni con l’obiettivo di riprendere il controllo del Comune dopo quattordici anni, ma non è riuscita a ottenere il risultato sperato. Durante il voto, ha dichiarato di non sapere cosa non abbia funzionato e ha espresso delusione. La campagna è stata caratterizzata da un clima di paura tra gli elettori, ma ha confermato che il progetto di cambiamento non si ferma.

"Purtroppo non è andata. Cosa non ha funzionato? Sinceramente non saprei". Una voce carica di delusione, quella di Aurora Minichini, che si è presentata al voto con l’obiettivo di riconsegnare il Comune nelle mani del centrosinistra a distanza di quattordici anni. "Sono spiazzata. Abbiamo battuto palmo a palmo il territorio, con una proposta chiara. Magari la gente ha avuto paura del cambiamento, non era pronta ad affrontare qualcosa di diverso e ha preferito rimanere nella situazione attuale. A freddo faremo un’analisi sul voto, ma c’è già una certezza, ovvero che il nostri gruppo rimarrà coeso e il nostro progetto politico non si ferma con oggi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La gente ha avuto paura di cambiare, il nostro progetto non si ferma"

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