Una modella russa ha condiviso un video sui social in cui si rivolge direttamente a Vladimir Putin, affermando che molte persone hanno paura di lui. Nel video, la donna si rivolge con insistenza al presidente russo, dicendo: “Vladimir Vladimirovich, hanno paura di lei”. La clip ha suscitato reazioni e discussioni tra gli utenti online, attirando l’attenzione su questa comunicazione pubblica.

Nel video pubblicato ha deciso di rivolgersi in maniera diretta a Putin, "Vladimir Vladimirovich, hanno paura di lei. La gente ha paura di lei, i blogger e gli artisti hanno paura di lei". La reazione del Cremlino è stata conciliante, facendo venire il sospetto che l'appello fosse stato organizzato Victoria Bonya, modella e influencer russa, si è rivoltain maniera decisa e inaspettata al presidente russo Vladimir Putin in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Bonya è conosciuta ai più per le sue partecipazioni a reality show ed altri programmi televisivi e per la sue insolite proteste contro i marchi dell’alta moda che avevano deciso di lasciare a Russia come segno di protesta contro il conflitto in Ucraina.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Putin nel mirino social della modella russa Bonya: “La gente ha paura di Vladimir”

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Russia, Vladimir Putin si spinge oltre. Bloccati non solo i social, ma l’intera reteIl presidente russo Vladimir Putin ha applicato una stretta ferrea a tutti i programmi di messaggistica.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Trump salva il petrolio di Putin, prorogato lo stop alle sanzioni sul greggio russo. Rabbia di Kiev e dei Dem Usa; Putin intensifica la repressione: perquisito Novaya Gazeta e messo al bando Memorial; Biennale, l'Ucraina mobilita i suoi 007: Nel mirino ci sono 34 russi; Legge anti-Lgbt in Bielorussia, l’ombra di Putin sull’Europa.

I russi hanno compiuto 4.000 attacchi cyber e centinaia di attacchi di attacchi ibridi contro i paesi dell’UE, prendendo dati finanziari, anagrafici e mettendo nel mirino infrastrutture critiche. La Russia di Putin è un nostro nemico. Finanziare un nemico è un’idiozi x.com

Il documentario "Mr. Nobody Against Putin" di David Borestein e Pavel Ilyich Talankin sarà proiettato al cinema Astra della Fondazione Stensen con spettacoli: sabato 18 aprile alle 18:40 domenica 19 aprile alle 11:00 e alle 17:20 lunedì 20 aprile alle 21:15 gi facebook