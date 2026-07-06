A Venezia, l’attore ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera durante la mostra cinematografica. Ha commentato che il premio rappresenta un grande onore, anche se ha aggiunto che indica che sta invecchiando. Ha ricordato di aver vissuto molti momenti importanti alla Mostra e ha sottolineato che si tratta del suo festival preferito. La premiazione si è svolta davanti a un pubblico presente in sala.

“Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La Mostra è senza dubbio il mio festival preferito e ricevere il Leone d’oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così”. Così George Clooney ha accolto la notizia del Leone d’oro alla carriera che riceverà all’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. Un riconoscimento che, nelle motivazioni del direttore Alberto Barbera, celebra la figura di un “artista completo”, capace di muoversi con la stessa disinvoltura davanti e dietro la macchina da presa. La carriera Un percorso lungo quasi trent’anni con la Mostra, iniziato quando Clooney era poco più che un volto televisivo e culminato oggi con il massimo riconoscimento del festival. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - A George Clooney il Leone d’oro alla carriera: “Un onore, ma significa che sto invecchiando”

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