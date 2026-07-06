Festa della birra novità per celiaci e vegetariani

Durante la prima edizione della Carrara Bier Fest, organizzata da un trio di imprenditori, sono state introdotte novità come birra per celiaci e specialità vegetariane. È stata allestita anche un’area privata di 30 metri per 20. La manifestazione presenta quindi opzioni alimentari e di spazio diverse rispetto alle edizioni precedenti.

Birra per celiaci, specialità per vegetariani e un’ area privée da trenta metri per venti. Sono solo alcune delle novità proposte dalla Carrara Bier Fest, che quest’anno cambia volto per la prima edizione organizzata dal trio di imprenditori composto da Arianna Bianchi, Giacomo Timbro e Giulio dell’Amico. La festa della birra a tema bavarese si svolgerà nei piazzali della Imm dal 21 agosto al 5 settembre. Una versione che svecchia il vecchio format con tante iniziative. Tra queste un trenino bianco e azzurro che partendo dalla Partaccia trasporterà gli avventori facendo diverse fermate strategiche, come nel centro di Marina di Carrara. L’idea del trenino nasce per evitare una caccia al posto auto, che nel periodo della festa della birra trovare sul litorale di Marina di Carrara è molto difficile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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