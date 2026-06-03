Roncadelle | festa della birra

Notizia in breve

Dal 24 al 27 giugno si svolge al Parco Cono Ottico di Roncadelle la tredicesima edizione della Festa della Birra. L’evento prevede quattro serate con musica dal vivo, intrattenimento e stand gastronomici che offrono vari sapori. Durante la manifestazione vengono servite diverse tipologie di birra, accompagnate da cibi tradizionali e specialità locali. La festa si svolge nel rispetto delle normative in vigore e senza incidenti segnalati.