Roncadelle | festa della birra
Dal 24 al 27 giugno si svolge al Parco Cono Ottico di Roncadelle la tredicesima edizione della Festa della Birra. L’evento prevede quattro serate con musica dal vivo, intrattenimento e stand gastronomici che offrono vari sapori. Durante la manifestazione vengono servite diverse tipologie di birra, accompagnate da cibi tradizionali e specialità locali. La festa si svolge nel rispetto delle normative in vigore e senza incidenti segnalati.
Dal 24 al 27 Giugno al Parco Cono Ottico di Roncadelle la 13ª edizione della Festa della Birra. Quattro serate esplosive all’insegna di musica dal vivo, divertimento, sapori irresistibili e fiumi di ottima birra. I ragazzi dell’associazione “Roncadelle in Fermento” vi aspettano con un evento. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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