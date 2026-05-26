Festa della Birra di Testaccio

Il 31 maggio si svolge a Testaccio la Festa della Birra presso la Città dell'Altra Economia. La manifestazione propone birre provenienti da diversi paesi e street food, accompagnati da musica dal vivo. L’evento si inserisce nel calendario di Testaccio Estate, offrendo un’occasione di socializzazione e degustazione. La festa si svolge in un’area dedicata all’interno della città, con ingresso e partecipazione gratuiti.

A Testaccio Estate arriva la Festa della Birra. Il prossimo 31 maggio, la Città dell'Altra Economia ospita una nuova edizione della manifestazione dedicata alle birre dal mondo e allo street food, con tanta musica live. Per quattro giorni il quartiere romano accoglierà oltre 40 birre selezionate. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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DakaDance - Birra da Clab (Official Video)

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