Ferrovie | stop treni disagi contenuti dai lavori di Firenze guasto a Milano

I lavori per la sostituzione di Ponte al Pino sono iniziati ieri sera alle 23, causando lo stop dei treni tra Campo di Marte e Santa Maria Novella a Firenze. La circolazione ferroviaria a livello nazionale ha subito disagi, con l’Italia divisa in due. Un guasto a Milano ha aggravato la situazione, contribuendo a rallentamenti e ritardi sui collegamenti. La fase iniziale dei lavori si protrarrà per alcune ore, influenzando i servizi ferroviari.

Arezzo, 6 luglio 2026 – Ieri sera alle 23 sono iniziati i lavori per per la prima fase della sostituzione di Ponte al Pino, con conseguenze per la circolazione dei treni a livello nazionale (l'Italia è di fatto divisa in due) e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, a Firenze. Finora sono stati riportati disagi contenuti per i viaggiatori, ai quali sono state messe a disposizione navette per attraversare la città. Stamattina si è però aggiunto alla situazione un guasto presso la Stazione di Milano, con soppressione di alcune corse e ritardi che arrivano a quaranta minuti. Dalle 9,10 ''la circolazione è rallentata nel nodo di Milano per verifiche tecniche alla linea elettrica a Milano Centrale'', si legge sul sito di Trenitalia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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