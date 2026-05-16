Un' altra estate di disagi per i pendolari | stop ai treni tra Arona e Domodossola disagi anche sulla Novara-Milano

Da novaratoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest'estate i pendolari dovranno affrontare ulteriori disagi a causa di interruzioni e lavori programmati sulle linee ferroviarie. In particolare, ci saranno sospensioni dei treni tra Arona e Domodossola, oltre a modifiche nel servizio sulla linea Novara-Milano. Questi interventi riguarderanno sia i collegamenti provenienti dall’Ossola e dal Lago Maggiore sia quelli diretti verso il capoluogo lombardo, creando difficoltà nel normale spostamento quotidiano di chi utilizza il trasporto ferroviario.

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Sarà un'estate di lavori anche sulle linee Trenord, con interruzioni e modifiche dell'offerta che interesseranno anche i pendolari che da Novara, l'Ossola e il Lago Maggiore si muovono verso il capoluogo milanese.Le interruzioni sono state programmate dai gestori delle infrastrutture, Rfi e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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