Un' altra estate di disagi per i pendolari | stop ai treni tra Arona e Domodossola disagi anche sulla Novara-Milano
Quest'estate i pendolari dovranno affrontare ulteriori disagi a causa di interruzioni e lavori programmati sulle linee ferroviarie. In particolare, ci saranno sospensioni dei treni tra Arona e Domodossola, oltre a modifiche nel servizio sulla linea Novara-Milano. Questi interventi riguarderanno sia i collegamenti provenienti dall’Ossola e dal Lago Maggiore sia quelli diretti verso il capoluogo lombardo, creando difficoltà nel normale spostamento quotidiano di chi utilizza il trasporto ferroviario.
Sarà un'estate di lavori anche sulle linee Trenord, con interruzioni e modifiche dell'offerta che interesseranno anche i pendolari che da Novara, l'Ossola e il Lago Maggiore si muovono verso il capoluogo milanese.Le interruzioni sono state programmate dai gestori delle infrastrutture, Rfi e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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