Un' altra estate di disagi per i pendolari | stop ai treni tra Arona e Domodossola disagi anche sulla Novara-Milano

Quest'estate i pendolari dovranno affrontare ulteriori disagi a causa di interruzioni e lavori programmati sulle linee ferroviarie. In particolare, ci saranno sospensioni dei treni tra Arona e Domodossola, oltre a modifiche nel servizio sulla linea Novara-Milano. Questi interventi riguarderanno sia i collegamenti provenienti dall’Ossola e dal Lago Maggiore sia quelli diretti verso il capoluogo lombardo, creando difficoltà nel normale spostamento quotidiano di chi utilizza il trasporto ferroviario.

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