L’avvio dei lavori al Ponte del Pino ha diviso temporaneamente l’Italia ferroviaria in due, causando disagi limitati. Il piano di mobilità straordinaria è stato messo in atto per gestire lo stop programmato, e finora non si sono verificati problemi significativi nel primo giorno di interruzione. I lavori, che interessano il nodo di Firenze, sono stati avviati senza causare congestioni importanti o ritardi estesi sulle linee coinvolte.

FIRENZE – L’Italia ferroviaria si divide temporaneamente in due per il programmato avvio dei maxi-cantieri nel nodo di Firenze, ma il piano straordinario di mobilità regge l’impatto del primo lunedì di stop. Dalle 23 di ieri sera, e fino alle 4 di venerdì (10 luglio), la circolazione tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella è completamente sospesa per consentire la complessa sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Una colossale operazione ingegneristica che vede i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana impegnati nella demolizione della vecchia struttura, movimentando carichi eccezionali grazie a una gru da duemila tonnellate e alta 70 metri fatta arrivare direttamente dalla Virginia, negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Ferrovie, Italia divisa in due dai lavori al Ponte del Pino: ma i disagi per ora sono limitati

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