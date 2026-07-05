Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone, nona gara del campionato di Formula 1, con la Ferrari. Al secondo posto si è classificato un pilota che corre con una scuderia diversa, mentre il terzo è arrivato un altro pilota con un’auto di un costruttore diverso. La gara è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena.

AGI - Colpi di scena a ripetizione al Gp di Silverstone c on vittoria finale di Charles Leclerc su Ferrari che trionfa nel Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di F1. Il monegasco la spunta su George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari) in un arrivo sotto safety car, uscita in seguito all'incidente di Max Verstappen, andato a muro mentre si trovava in terza posizione. Duecentocinquantesima vittoria per la Ferrari e nona in carriera per Leclerc, che torna sul gradino più alto del podio dopo il Gran Premio di Austin del 2024. Kimi Antonelli rompe la sospensione. Sfortunato Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): il... 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Silverstone: trionfa Leclerc su Ferrari davanti a Russell, terzo Hamilton

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Hamilton Shocked Ferrari at Silverstone — Even Leclerc Couldnt Believe It

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Formula 1 oggi, orari TV del GP Silverstone su TV8 e Sky e dove vederlo: Antonelli in pole davanti alle Ferrari di Leclerc e HamiltonLa gara del Gran Premio di Silverstone di Formula 1 si svolge oggi e sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky.

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, ? Charles Leclerc trionfa a Silverstone davanti a George Russell e a Lewis Hamilton (il britannico ha dovuto scontare una penalità di 5 secondi per falsa partenza). x.com

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