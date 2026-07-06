Ferie Carta docente risarcimenti contratti a termine e algoritmo GPS Invia le tue domande DIRITTO IN CATTEDRA CON L’AVV MICELI

Nuovo appuntamento con DIRITTI IN CATTEDRA insieme all’avv. Walter Miceli: giovedi 09 luglio 2026 alle ore 16, una puntata di riepilogo sulle principali questioni giuridiche emerse durante l’anno scolastico. Al centro ferie, Carta del docente, contratti part time, risarcimento del danno nei contratti a termine e algoritmo GPS per l’assegnazione informatizzata delle supplenze. I docenti potranno inviare in anticipo i propri quesiti, che saranno raccolti per rendere il confronto più mirato e utile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Ferie, Carta docente, risarcimenti, contratti a termine e algoritmo GPS. Invia le tue domande.

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