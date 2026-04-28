Ferie docenti precari la Cassazione torna a decidere | cosa cambia DIRITTO IN CATTEDRA con Avv Miceli giovedì 30 aprile ore 16

La Cassazione si pronuncerà nuovamente sulla questione delle ferie dei docenti precari, con un'udienza prevista per giovedì 30 aprile 2026 alle 16. L'evento sarà trasmesso in diretta su Facebook e YouTube, all’interno della rubrica giuridica di Orizzonte Scuola, con la partecipazione dell’avvocato Walter Miceli. La decisione riguarda le modifiche applicate alle ferie dei docenti precari e le eventuali conseguenze legali.