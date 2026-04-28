Ferie docenti precari la Cassazione torna a decidere | cosa cambia DIRITTO IN CATTEDRA con Avv Miceli giovedì 30 aprile ore 16
La Cassazione si pronuncerà nuovamente sulla questione delle ferie dei docenti precari, con un'udienza prevista per giovedì 30 aprile 2026 alle 16. L'evento sarà trasmesso in diretta su Facebook e YouTube, all’interno della rubrica giuridica di Orizzonte Scuola, con la partecipazione dell’avvocato Walter Miceli. La decisione riguarda le modifiche applicate alle ferie dei docenti precari e le eventuali conseguenze legali.
Giovedì 30 aprile 2026 alle ore 16.00 nuovo appuntamento in diretta su Facebook e YouTube con la rubrica giuridica di Orizzonte Scuola e l’avvocato Walter Miceli. Al centro dell’incontro, il tema delle ferie non godute dei docenti precari e la decisione attesa della Cassazione il prossimo 20 maggio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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