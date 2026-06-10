Algoritmo GPS la Cassazione mette un punto fermo sulle supplenze DIRITTO IN CATTEDRA con AVV MICELI VENERDI 12 GIUGNO ORE 16

Notizia in breve

La Cassazione ha stabilito un principio chiaro riguardo alle supplenze assegnate tramite algoritmo GPS. La decisione riguarda le modalità di attribuzione delle supplenze e le implicazioni legali di eventuali contestazioni. L’ordinanza ha fissato norme precise sulla procedura, evidenziando i limiti e le responsabilità coinvolte. L’evento si svolgerà venerdì 12 giugno alle 16, con una diretta sui canali Facebook e YouTube di Orizzonte Scuola, e vedrà la partecipazione di un avvocato esperto in diritto scolastico.