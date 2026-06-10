Algoritmo GPS la Cassazione mette un punto fermo sulle supplenze DIRITTO IN CATTEDRA con AVV MICELI VENERDI 12 GIUGNO ORE 16
La Cassazione ha stabilito un principio chiaro riguardo alle supplenze assegnate tramite algoritmo GPS. La decisione riguarda le modalità di attribuzione delle supplenze e le implicazioni legali di eventuali contestazioni. L’ordinanza ha fissato norme precise sulla procedura, evidenziando i limiti e le responsabilità coinvolte. L’evento si svolgerà venerdì 12 giugno alle 16, con una diretta sui canali Facebook e YouTube di Orizzonte Scuola, e vedrà la partecipazione di un avvocato esperto in diritto scolastico.
“DIRITTI IN CATTEDRA” venerdì 12 giugno 2026 alle ore 16, in diretta sui canali Facebook e YouTube di Orizzonte Scuola, Con l’avv. Walter Miceli affrontiamo la sentenza della Cassazione sull’algoritmo GPS per l’assegnazione delle supplenze, una pronuncia che mette un punto fermo sul contenzioso nato attorno ai docenti non assegnatari nei turni precedenti. La Cassazione mette un punto fermo sul contenzioso nato attorno all’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze da GPS. Sarà questo il tema della nuova puntata di “DIRITTI IN CATTEDRA”, in diretta venerdi 12 giugno alle ore 16 sui canali social di Orizzonte Scuola, Facebook e YouTube, con l’avv. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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