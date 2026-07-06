Ferdico si pente e confessa | Gioielli da Dimarco il patto con la Sud e la ' ndrangheta Vi dico tutto

Marco Ferdico, ex capo ultras dell’Inter, ha confessato di aver avuto rapporti con la 'ndrangheta e di aver stretto un patto con la società Sud. In tre verbali di interrogatorio, Ferdico ha rivelato di aver ricevuto gioielli provenienti da Dimarco e di aver partecipato a incontri con membri della criminalità organizzata. La confessione segue quella di un altro indagato, Andrea Beretta.

Dopo Andrea Beretta anche Marco Ferdico, ex capo ultras dell'Inter, si è pentito. È quanto emerge da tre verbali di interrogatorio, anticipati dal Corriere della Sera, in cui il 41enne a processo per l'omicidio di Vittorio Boiocchi oltre a confessare il proprio ruolo nell'assassino del 29 ottobre 2022 in cui l'ex capo del gruppo 'Boys San' è stato freddato fuori da casa sua prima di Inter-Sampdoria, chiarisce il ruolo di altri partecipanti all'attentato e quello della 'ndrangheta nella gestione del tifo organizzato a San Siro. Per "tenere la Curva Nord di Milano" ci "voleva la 'ndrangheta, glielo ho detto io, e Beretta può confermarlo", ha messo a verbale Ferdico. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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