Il thriller con Kate Beckinsale, Kit Harington e Scott Eastwood ha raggiunto la prima posizione su Prime Video in Italia. Il thriller internazionale Stolen Girl – Nessuna Traccia, interpretato da Kate Beckinsale, Kit Harington e Scott Eastwood, continua il suo straordinario successo raggiungendo la prima posizione su Prime Video in Italia. Il film, prodotto da Andrea Iervolino e girato interamente in Italia, con riprese realizzate principalmente in Puglia, rappresenta uno dei più recenti esempi di grande produzione internazionale sviluppata con il contributo di troupe, tecnici e maestranze italiane. «Questo successo dimostra concretamente che i film internazionali realizzati in Italia con talenti e maestranze locali possono conquistare il pubblico sia in Italia che nel mondo.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Stolen Girl – Nessuna Traccia, la scalata su Prime Video è strepitosa

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