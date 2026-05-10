Un uomo ha dichiarato di non riuscire a spiegarsi una possibile azione di un’altra persona, ipotizzando che possa aver preso una penna USB contenente un video intimo da una stanza. La conversazione riguarda un’intercettazione in cui si parla di un dispositivo di memorizzazione e di contenuti privati. La teoria viene avanzata senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui soggetti coinvolti.

« Non mi so dare una spiegazione. Se la devo dare, l’unica plausibile, seppure assurda, visto che nell’intercettazione si parla di una chiavetta con video intimi, è che Sempio ha preso una penna usb che c'era in camera di Chiara e se l’è portata a casa ». E’ quanto ha detto Marco Poggi, nell’ultima sua audizione davanti ai pm pavesi, dopo aver sentito le parole dell’amico Andrea Sempio lette dai magistrati dell’ormai famoso «soliloquio» dell’indagato per l’omicidio della sorella ("quel video. e io ce l’ho"). « Mi sembra folle perché non penso che un mio amico viene a casa e mi ruba qualcosa. Poi, Chiara se ne sarebbe accorta», ha aggiunto come riportato da Il Corriere della Sera, la Repubblica e la Stampa, spiegando che «mi sembra folle, non riesco a spiegarmelo, è tutto surreale».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Marco Poggi: "Mi sembra folle pensarlo, ma forse Sempio il video di Chiara lo ha rubato"

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