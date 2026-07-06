Fentanyl cresce l’allarme in Italia | 47 operazioni di polizia dal 2018 e oltre 130 persone indagate

Da romadailynews.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il furto di 80 fiale di Fentanest avvenuto a giugno in una farmacia ospedaliera di Roma ha riacceso l’attenzione sul mercato nero del fentanyl. Dal 2018, sono state condotte 47 operazioni di polizia e oltre 130 persone sono state indagate in Italia per il traffico di questo oppioide sintetico, usato come anestetico e analgesico negli ospedali.

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Il furto di 80 fiale di Fentanest avvenuto alla fine di giugno nella farmacia dell’ Ospedale Israelitico di Roma riporta sotto i riflettori il mercato nero del fentanyl, il potente oppioide sintetico impiegato in ambito ospedaliero come anestetico e analgesico. Sebbene in Italia il fentanyl puro non sia commercializzato e i farmaci che lo contengono non siano reperibili nelle normali farmacie, negli ultimi anni le forze dell’ordine hanno registrato un numero crescente di furti, traffici illeciti e casi di spaccio legati a questa sostanza. Secondo i dati raccolti dal 2018, sono state 47 le operazioni condotte dalle forze dell’ordine per contrastare il traffico di medicinali a base di fentanyl. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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