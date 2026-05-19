L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo si sta intensificando con un incremento dei casi sospetti e dei decessi. Le autorità sanitarie hanno riportato almeno 131 morti e più di 500 casi che potrebbero essere attribuiti al virus. La diffusione del contagio continua a interessare diverse zone del paese, con un numero crescente di persone colpite e sospettate di essere infette. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio da parte delle strutture sanitarie locali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’epidemia continua a espandersi nella Repubblica Democratica del Congo. Si aggrava il bilancio dell’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dove le autorità sanitarie hanno segnalato almeno 131 decessi e oltre 513 casi sospetti legati al virus. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il contagio starebbe interessando un’area sempre più vasta del Paese, aumentando le preoccupazioni sulla capacità di contenere rapidamente la diffusione della malattia. L’Oms convoca il comitato di emergenza. Di fronte al peggioramento della situazione, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato la convocazione del proprio comitato di emergenza per valutare l’evoluzione dell’epidemia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ebola in Congo, cresce l’emergenza sanitaria: oltre 130 morti e centinaia di casi sospetti

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Congo Deploys Emergency Ebola Response Teams As Ituri Outbreak Grows | APT

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