Londra | accoltella due persone nel quartiere ebraico fermato dal servizio di sicurezza Shomrim L’allarme della polizia | Ennesimo attacco in zona

Nella zona di Golders Green, quartiere di Londra con una significativa presenza della comunità ebraica, due persone sono state ferite da un uomo armato di coltello. L'aggressione è stata fermata dal servizio di sicurezza locale, il quale ha bloccato l'aggressore. La polizia ha diffuso un avviso riguardo a un nuovo episodio di violenza nella zona, segnando il settimo episodio simile in pochi mesi.

Caccia all’ebreo a Londra. Nella zona di Golders Green a nord della capitale inglese, abitata da una numerosa comunità ebraica, due persone sono state aggredite da un individuo armato di coltello. Le vittime sono state ferite in modo grave: la prima fuori da un negozio, la seconda vicino alla sinagoga. Il servizio di sicurezza ebraico Shomrim è stato il primo ad intervenire, bloccando il violento; a seguire le pattuglie della polizia; gli agenti hanno utilizzato il taser per rendere inoffensivo l’attentatore. I feriti sono stati soccorsi da Hatzola, altra organizzazione ebraica che gestisce un servizio di ambulanze. E la dice lunga il fatto che proprio i mezzi di Hatzola, nella stessa zona, poco tempo fa erano stati distrutti da un incendio doloso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Londra: accoltella due persone nel quartiere ebraico, fermato dal servizio di sicurezza Shomrim. L’allarme della polizia: “Ennesimo attacco in zona” Notizie correlate Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: fermato l’aggressoreDue persone sono state accoltellate nel quartiere di Golders Green, nella zona nord di Londra dove vive una nutrita comunità ebraica. Londra, attacco antisemita nel quartiere ebraico: incendiate 4 ambulanze|VIDEONelle prime ore di questa mattina a Londraquattro ambulanzeappartenenti a un’organizzazione ebraica di volontariato sono state incendiate nel... Contenuti di approfondimento Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: fermato l’aggressoreDue persone sono state accoltellate nel quartiere di Golders Green, nella zona nord di Londra dove vive una nutrita comunità ebraica. La persona sospettata ... lapresse.it Londra, due accoltellati nei pressi di una sinagoga da un passante. Arrestato l'aggressorePaura nel nord di Londra. Due persone sono state accoltellate nel quartiere di Golders Green, abitato da una grande comunità di ebrei ortodossi. Secondo Sky News, il presunto ... ilmessaggero.it