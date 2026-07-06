Le PMI devono affrontare la complessità di gestire più piattaforme per la fatturazione elettronica. Ogni imprenditore utilizza software diversi, verifica i pagamenti, aggiorna la contabilità e invia i dati al commercialista. La molteplicità di strumenti richiede tempo e risorse, rendendo più difficile il processo amministrativo. La normativa impone obblighi precisi, ma non semplifica il lavoro quotidiano delle aziende di piccole dimensioni.

Ogni imprenditore conosce quella sensazione. Si emette una fattura da un software, si controlla il pagamento sul conto corrente, si aggiorna la contabilità, si invia tutto al commercialista. Quattro strumenti diversi, decine di clic e un'attività che, sommata nell'arco del mese, finisce per sottrarre tempo al lavoro vero. Secondo Tot, tra emissione, verifica e riconciliazione delle fatture una Pmi può arrivare a dedicare oltre dieci ore al mese a queste operazioni. È da qui che parte l'ultima novità della fintech italiana, che ha scelto di integrare la fatturazione elettronica direttamente all'interno del proprio conto business. Si tratta di un tassello che completa una visione precisa: trasformare il conto nel luogo in cui un'impresa gestisce tutta la propria operatività quotidiana, dalle fatture ai pagamenti, fino alla contabilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fatturazione elettronica, la sfida delle PMI? Come gestire meno piattaforme

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