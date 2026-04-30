PMI | arriva la rivoluzione delle quote meno costi per le Srl

Dal 29 aprile 2026 entrerà in vigore il decreto legislativo 472026, che prevede l'introduzione delle quote scritturali per le piccole e medie imprese. Questa novità interesserà le società a responsabilità limitata, con l'obiettivo di ridurre i costi legati alla costituzione e alla gestione delle quote societarie. La misura si applica a tutte le PMI e rappresenta un cambiamento significativo nel quadro normativo attuale.

? Cosa sapere Dal 29 aprile 2026 il decreto legislativo 472026 introduce le quote scritturali per le PMI.. La dematerializzazione riduce i costi notarici per società con fatturato sotto i 50 milioni.. Dal 29 aprile 2026, l’entrata in vigore del decreto legislativo 472026 trasforma radicalmente la gestione del capitale per le piccole e medie imprese attraverso l’attuazione della riforma organica del Testo Unico della Finanza. Questa nuova normativa, pubblicata in Ufficiale il 14 aprile scorso, si inserisce nel solco tracciato dalla precedente Legge Capitali con l’obiettivo di facilitare l’accesso al finanziamento privato per le realtà produttive che rientrano nella definizione di PMI.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PMI: arriva la rivoluzione delle quote, meno costi per le Srl How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Battocchio Srl: l’export sfida l’inflazione e i costi delle materie prime? Cosa sapere Battocchio Srl punta sull'export internazionale per contrastare i rincari delle materie prime 2026. Piemonte: +879 milioni di costi energetici per le PMILe tensioni geopolitiche in Medio Oriente stanno già pesando sui costi energetici delle imprese italiane, con un aumento stimato del 13,5% rispetto...