A partire dal 2026, le imprese e i professionisti devono fare i conti con le nuove regole sulla fatturazione elettronica, che coinvolgono la compilazione e i controlli automatici. Si tratta di un passaggio importante per la gestione fiscale, che richiede attenzione e precisione per evitare eventuali problemi con il Fisco. Una guida pratica aiuta a capire quali errori evitare in questa fase di transizione.

Dalla compilazione ai controlli automatici: guida pratica per imprese e professionisti. La fatturazione elettronica è ormai parte integrante della gestione fiscale di imprese e professionisti. Tuttavia, nonostante l’obbligo sia attivo da anni, gli errori nella compilazione delle fatture restano tra le principali cause di controlli e problematiche con il Fisco. Nel 2026, con sistemi di controllo sempre più avanzati, anche una piccola imprecisione può generare segnalazioni automatiche da parte dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo quindi quali sono gli errori più comuni e come evitarli. Errori più comuni nella fatturazione elettronica. Tra gli errori più frequenti troviamo: inserimento errato del codice destinatario o PEC.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Fatturazione elettronica 2026: errori da evitare per non avere problemi con il Fisco

Lezione 50 – Il flusso digitale perfetto della fatturazione elettronica | Metodo per non sbagliare

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