Un professore ha riferito che alcuni giovani gli chiedono informazioni su un farmaco anti-tumorale utilizzato per aumentare l'altezza. Il farmaco è stato associato a rischi gravi, tra cui danni alle ossa e problemi alla vista. Il Tempo ha segnalato che questa pratica si inserisce in un fenomeno legato alla galassia Incel e Redpill, gruppi di giovani uomini che manifestano sentimenti di penalizzazione nelle relazioni con le donne e sviluppano comportamenti estremi.

Il Tempo ha svelato l'ultima follia della galassia Incel e Redpill. Si tratta di quella nicchia di giovani maschi che si sentono penalizzati nel rapporto con l'altro sesso, fino a sviluppare una forma d'odio per le donne, oppure a cercare di guadagnare "punti" in qualsiasi modo. Nelle chat su Telegram e Reddit si stanno diffondendo testimonianze di ragazzi che assumono un particolare farmaco anti-tumorale fuori da ogni piano terapeutico e supervisione medica. Il motivo è che questa terapia è associata a una crescita ossea lineare, in altre parole si pensa di crescere in altezza assumendola prima della fine dello sviluppo. Il Tempo ha... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaco anti-tumorale per aumentare l'altezza, prof rivela: "Ragazzi me lo chiedono". Gravi rischi per ossa e vista

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