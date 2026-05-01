Uno studio pubblicato su PLOS One rivela che il 60% dei gatti che vengono lasciati soli durante la giornata tende ad urinare fuori dalla lettiera. La ricerca si è concentrata sull’effetto della separazione prolungata sui comportamenti di questi animali e ha analizzato le variazioni nel loro stato emotivo. I risultati mostrano come la solitudine possa influire sulla loro stabilità emotiva, con conseguenze pratiche per chi si prende cura di loro.

? Cosa sapere Uno studio su PLOS One rileva che il 60% dei gatti con separazione urina fuori lettiera.. L'assenza oltre le 48 ore causa disturbi comportamentali e rischi per la sicurezza fisica.. Oltre il 60% dei felini che soffrono di disturbi da separazione manifesta episodi di minzione fuori dalla lettiera, secondo i dati emersi da uno studio pubblicato su PLOS One che allerta i veterinari sulla fragilità dei gatti quando vengono lasciati soli per periodi prolungati. Prendersi cura di un piccolo essere vivente significa, prima di tutto, proteggere la sua stabilità emotiva attraverso la presenza e la cura costante della casa. Mentre molti pensano che i gatti siano creature autosufficienti, capaci di gestire la propria giornata tra un riposo e una sessione di pulizia del pelo, la realtà scientifica dipinge un quadro molto più delicato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gatti soli: lo studio rivela i rischi per la loro stabilità emotiva

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