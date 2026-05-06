Meta | l’IA analizzerà ossa e altezza per bloccare i minori online

Meta ha annunciato l’uso di un’intelligenza artificiale capace di analizzare le ossa e l’altezza degli utenti per identificare i minori online. L’algoritmo esaminerà immagini e dati biometrici per distinguere tra adulti e minorenni. Verranno valutate caratteristiche fisiche come proporzioni corporee e tratti somatici, al fine di bloccare automaticamente i profili appartenenti a persone sotto una certa età. L’obiettivo è limitare l’accesso ai contenuti e ai servizi rivolti esclusivamente a utenti maggiorenni.

? Cosa scoprirai Come farà l'IA a distinguere un adulto da un minore?. Quali dati personali analizzerà l'algoritmo per bloccare i profili?. Perché Meta ha dovuto implementare queste misure di sorveglianza?. Cosa accadrà se l'intelligenza artificiale commette un errore di valutazione?.? In Breve Sanzione di 375 milioni di dollari inflitta in New Mexico per sicurezza insufficiente.. Teen Accounts già attivi in 27 nazioni tra Unione Europea e Brasile.. Estensione controlli prevista in Gran Bretagna e Unione Europea nel mese di giugno.. Analisi incrocia post, commenti e biografie per verificare età e contesti scolastici.. Meta ha annunciato martedì l’implementazione di un sistema basato sull’intelligenza artificiale capace di analizzare parametri fisici come la struttura ossea o l’altezza per identificare gli utenti minorenni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meta: l’IA analizzerà ossa e altezza per bloccare i minori online Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Protezione minori: l’Europa lancia l’app per bloccare i fake su Meta? Cosa sapere La vicepresidente Henna Virkkunen presenta il 29 aprile 2026 l'app europea per la verifica dell'età. Meta e la supervisione dell’IA: nuovi strumenti per la sicurezza dei minoriImpedire agli adolescenti di utilizzare l’intelligenza artificiale può essere controproducente sotto diversi aspetti. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Meta analizzerà struttura ossea e altri indizi per identificare i bambini sui social; Meta userà l’IA per trovare gli under 13: Ma non è riconoscimento facciale; Londra, quasi metà dei posti di lavoro a rischio per l'IA: donne le più colpite; Meta amplia tecnologia per individuare sospetti account di adolescenti. #Calcio #Cronaca #Sport Dolore nel mondo del calcio per la scomparsa di Marco Manzi dell’U.S. Meta. Il cordoglio del San Vito Positano - facebook.com facebook Ex agenti della Cia nell’ufficio elettorale di Meta, il Pd a Bruxelles chiede chiarimenti x.com