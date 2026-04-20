A Cascina, il 20 aprile 2026, si è tenuto uno spettacolo intitolato “Far finta di essere Gaber”. L’evento ha visto sul palco artisti e musicisti che hanno reinterpretato brani e momenti della carriera di Giorgio Gaber. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico presente attraverso un percorso che ripercorre le tappe della figura artistica e umana dell’artista milanese. La serata si è conclusa senza incidenti e con un’ampia partecipazione di pubblico.

Cascina (PI), 20 aprile 2026 – “Far finta di essere Gaber”, lo spettacolo nato dall’incontro tra Fabrizio Bartelloni, giurista con il vizio delle parole, e Maurizio Bigongiali, musicista divenuto cantautore nella piena maturità, arriva a Cascina, nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana promosso dall’assessora alla cultura Bice Del Giudice, con il sostegno della Regione Toscana e delle Associazioni del Centro, volto al recupero di spazi e immobili da destinare a eventi culturali. Saranno così i locali dell’ex profumeria, al 43 di Corso Matteotti, a ospitare l’originale omaggio all’indimenticabile Signor G ideato da Bartelloni e Bigongiali, in cui la parte narrativa si intersecherà a quella linea musicale che farà da contrappunto allo svolgersi del racconto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Far finta di essere Gaber”: un viaggio sentimentale nel mondo del Signor G

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