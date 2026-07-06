Famiglia nel bosco Pillon chiede silenzio | niente cronisti davanti ai giudici aquilani
Il legale di una famiglia ha chiesto ai giornalisti e alle televisioni di mantenere il silenzio e di non avvicinarsi al Tribunale dell'Aquila durante la prossima udienza. La richiesta mira a evitare ulteriori tensioni che potrebbero coinvolgere i bambini coinvolti nel procedimento. La decisione è stata comunicata per tutelare la riservatezza e il benessere dei minori, senza entrare nel merito del contenuto del processo.
L'Aquila - Il legale della coppia invita cronisti e televisioni a restare lontani dal Tribunale per proteggere i bambini da nuove tensioni durante la prossima udienza aquilana. La difesa della cosiddetta famiglia nel bosco chiede che la prossima udienza davanti al Tribunale per i minorenni dell’Aquila si svolga senza la presenza di giornalisti e troupe televisive. L’appello arriva dall’avvocato Simone Pillon, legale della coppia impegnata nel procedimento per ottenere il ricongiungimento con i tre figli, trasferiti in una casa famiglia nel novembre 2025. In una nota, Pillon ha riconosciuto il ruolo svolto dalla stampa all’interno del sistema democratico, chiedendo tuttavia maggiore riservatezza in occasione dell’udienza. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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