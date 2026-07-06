Famiglia nel bosco Pillon chiede silenzio | niente cronisti davanti ai giudici aquilani

Da abruzzo24ore.tv 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il legale di una famiglia ha chiesto ai giornalisti e alle televisioni di mantenere il silenzio e di non avvicinarsi al Tribunale dell'Aquila durante la prossima udienza. La richiesta mira a evitare ulteriori tensioni che potrebbero coinvolgere i bambini coinvolti nel procedimento. La decisione è stata comunicata per tutelare la riservatezza e il benessere dei minori, senza entrare nel merito del contenuto del processo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'Aquila - Il legale della coppia invita cronisti e televisioni a restare lontani dal Tribunale per proteggere i bambini da nuove tensioni durante la prossima udienza aquilana. La difesa della cosiddetta famiglia nel bosco chiede che la prossima udienza davanti al Tribunale per i minorenni dell’Aquila si svolga senza la presenza di giornalisti e troupe televisive. L’appello arriva dall’avvocato Simone Pillon, legale della coppia impegnata nel procedimento per ottenere il ricongiungimento con i tre figli, trasferiti in una casa famiglia nel novembre 2025. In una nota, Pillon ha riconosciuto il ruolo svolto dalla stampa all’interno del sistema democratico, chiedendo tuttavia maggiore riservatezza in occasione dell’udienza. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

famiglia nel bosco pillon chiede silenzio niente cronisti davanti ai giudici aquilani
© Abruzzo24ore.tv - Famiglia nel bosco, Pillon chiede silenzio: niente cronisti davanti ai giudici aquilani
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Famiglia nel bosco, la prima mossa di Pillon: "Niente adozione, i figli devono tornare dai genitori"Un uomo ha dichiarato che i figli non devono essere affidati a terzi o adottati, sostenendo che debbano tornare dai genitori biologici.

Famiglia nel bosco, la mamma incontra i figli. E il nuovo avvocato Pillon chiede meno copertura mediaticaIn un'area boschiva, una madre ha incontrato i propri figli, secondo quanto riferito.

Temi più discussi: Famiglia nel bosco: Pillon, 'niente cronisti alla prossima udienza'; Famiglia nel bosco, bambini superano gli esami scolastici per accedere alla classe successiva; Promossi i bimbi della famiglia nel bosco, gli esami per la classe successiva superati in casa famiglia. L'avvocato Pillon: Ora rientro urgente; Famiglia nel bosco, i tre bimbi superano gli esami di ammissione a scuola.

famiglia nel bosco pillonFamiglia nel bosco, Pillon chiede silenzio: niente cronisti davanti ai giudici aquilaniCronaca L'Aquila - 06/07/2026 10:42 - Il legale della coppia invita cronisti e televisioni a restare lontani dal Tribunale per proteggere i bambini da nuove tensioni durante la ... abruzzo24ore.tv

Famiglia nel bosco, Pillon: Contestiamo valutazioni ctu, condizioni allontanamento sono venute menoNel caso della famiglia nel bosco di Palmoli, l’avvocato Simone Pillon critica l’allontanamento dei bambini e invoca il sostegno alla genitorialità. La consulente tecnica d’ufficio esclude un rientro ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web