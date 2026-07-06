Famiglia nel bosco Pillon chiede silenzio | niente cronisti davanti ai giudici aquilani

Notizia in breve

Il legale di una famiglia ha chiesto ai giornalisti e alle televisioni di mantenere il silenzio e di non avvicinarsi al Tribunale dell'Aquila durante la prossima udienza. La richiesta mira a evitare ulteriori tensioni che potrebbero coinvolgere i bambini coinvolti nel procedimento. La decisione è stata comunicata per tutelare la riservatezza e il benessere dei minori, senza entrare nel merito del contenuto del processo.